‘Mercan Köşk’te büyük hesaplaşma

atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Eylülde atv'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla hikayesinden çarpıcı kesitler sunarken, karakterler arasındaki dengelerin ilk bölümden itibaren altüst olacağının sinyallerini veriyor.

Kubilay Aka'nın; Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın; Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin ilk bölüm tanıtımında; Cemre evlendiği adamın kayıplara karışmasıyla büyük bir şok yaşarken; Aras ve Esved arasındaki gerilim dolu sahneler aile içi büyük hesaplaşmaların yaşanacağının sinyallerini veriyor. Toprak'ın geçmişindeki gizem, izleyicilerde merak uyandırdı. Art arda gelen çarpıcı sahneler, aileler arasında yıllardır süregelen hesaplaşmanın giderek büyüyeceğinin ipuçlarını veriyor. Dizide Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl da yer alıyor.