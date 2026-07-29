‘Mercan Köşk’te yeni tanıtım

atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Geçmişin sırlarını, iki düşman aile arasındaki hesaplaşmayı ve imkânsız bir aşkı merkezine alan dizi eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

BÜYÜLEYİCİ BİR COĞRAFYA

Yayınlanan yeni tanıtımda; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin karakterleri arasında yaşanan ilk yüzleşmeler dikkat çekiyor. Tanıtımda Aras, Cemre ve Toprak arasındaki gerilim dolu anlar hikâyenin merkezindeki çatışmaya dair güçlü ipuçları verirken, Tarsus'un büyüleyici coğrafyası ve görsel atmosferi de tanıtıma damga vurarak dizinin güçlü dünyasını izleyiciye hissettiriyor.

Yahya Samancı'nın yönettiği, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk'te Kubilay Aka; 'Aras'ı, Hafsanur Sancaktutan; 'Cemre'yi, Bertan Asllani ise 'Toprak'ı canlandırıyor. Dizide Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl da yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör