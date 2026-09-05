‘Mercan Köşk’teki karakter sadece iyi ya da kötü değil

KUBİLAY AKA

'ARAS'I EN ÇOK GEÇMIŞI ZORLAYACAK

■ Senaryoda sizi en çok etkileyen detay neydi? Beni en çok hikâyenin çok tanıdık duyguların içinde beklenmedik yerlere gidebilmesi etkiledi. Karakterlerin hiçbiri sadece iyi ya da kötü değil; herkesin kendi doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var. Bir de hikâyenin geçtiği coğrafyanın çok güçlü bir ruhu var. Okurken o dünyanın sıcaklığını, gerilimini, aile duygusunu hissediyorsunuz.

■ Dizide 'Aras' karakterine hayat veriyorsunuz. 'Aras' zeki ve sorumluluk alan bir karakter. Siz onu nasıl tanımlarsınız?

'Aras' zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf, bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden biri değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence 'Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: Kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

■ Dizi bugün başlıyor. Neler söylemek istersiniz?

Çok heyecanlıyız. Uzun süredir hep birlikte emek verdiğimiz, bizim de içine girdikçe daha çok bağlandığımız bir dünya oldu 'Mercan Köşk'. Tarsus'un da hikâyeye kattığı çok özel bir atmosfer var. İzleyicinin sadece karakterleri değil, o dünyayı da seveceğini düşünüyorum. Aşkı, aileyi, çatışmayı, geçmişi ve bolca sürprizi olan bir hikâye geliyor. Umarım bizim çekerken aldığımız duyguyu onlar da izlerken alırlar. Biz Mercan Köşk'ün kapısını açtık, artık misafirlerimizi bekliyoruz.



HAFSANUR SANCAKTUTAN

'CEMRE'NİN EN SEVDİĞİM TARAFI MÜCADELEDEN VAZGEÇMEMESİ'

■ Senaryoyu ilk okuduğunuzda sizi en çok etkileyen detay neydi? Senaryoda beni en etkileyen şey, karakterlerin taşıdığı geçmiş duygusunun hikayeye güçlü şekilde yansıması oldu. 'Cemre'nin yaşadıkları, bugün olduğu kadını şekillendirmiş ve onun iç dünyasında derin izler bırakmış. Bu tarafı beni gerçekten çok etkiledi.

■ Canlandırdığınız 'Cemre'nin en çok hangi özellikleri sizi etkiledi? '

Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata ve sevdiklerine karşı mücadele etmekten vazgeçmemesi. 'Cemre'nin güçlü görünmesinin altında çok büyük bir hassasiyet var. Bence onu asıl güçlü yapan da bu.

■ Diziyi bekleyenlere neler söylemek istersiniz?

'Mercan Köşk' için hepimiz çok heyecanlıyız. Çok emek verdiğimiz, karakterleriyle ve hikayesiyle izleyicinin kendinden bir şeyler bulabileceğine inandığımız bir iş oldu. 'Cemre'yi ve onun hikayesini izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Umarım izleyen herkes bizim bu hikayeyi anlatırken hissettiğimiz heyecanı hisseder.



BERTAN ASLLANİ

'HER KARAKTERİN KENDİNE ÖZEL BİR HESAPLAŞMASI VAR'

■ Senaryoyu ilk okuduğunuzda sizi en çok etkileyen detay neydi?

Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikâyenin sadece görünen yüzüyle değil, karakterlerin iç dünyalarıyla da çok güçlü olmasıydı.

Her karakterin kendi hikâyesi, kendi hesaplaşması ve seyirciye söyleyecek bir sözü var. Toprak da bunlardan biri. Bir de hikâyenin içinde sürekli bir merak duygusunun olması beni çok etkiledi. Bazı karakterlerin gerçek yüzünü hemen göremiyorsunuz; zamanla kim olduklarını, ne istediklerini ve hangi noktada nasıl bir karar vereceklerini keşfediyorsunuz.

■ Dizide 'Toprak'a hayat veriyorsunuz. 'Toprak'ı nasıl tanımlarsınız?

Toprak'ı sadece hırslı ve gücü seven biri olarak tanımlamak eksik kalır. Onun davranışlarının altında geçmişinden gelen sebepler, korkuları ve kendince haklı gördüğü tarafları da var. Bence onu ilginç yapan şey de bu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör