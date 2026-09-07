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Giriş Tarihi: 7.09.2026

‘Mercan Köşk’ten Tarsus’ta görkemli gala!

‘Mercan Köşk’ten Tarsus’ta görkemli gala!
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atv'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk bölümüyle önceki akşam ekran yolculuğuna başladı. Dizinin oyuncuları ve ekibi bu özel geceyi, çekimlerin gerçekleştirildiği Tarsus'ta yaşadı. Kleopatra Meydanı'nda düzenlenen gala öncesinde dizinin oyuncuları kendilerini karşılayan Tarsus halkını selamladı. Oyuncuların konuşmalarının ardından 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü dev ekranda oyuncular, ekip ve Tarsuslular tarafından hep birlikte izlendi. İlk bölüm heyecanını kendileriyle paylaşan Tarsusluların yoğun ilgisi oyunculara ve ekibe unutulmaz anlar yaşattı. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizi iki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını ekrana taşıyor. Öde yandan Aka, diziye özel sürpriz bir çalışmaya imza attı. Aka, söz ve müziği İzzet Altınmeşe'ye ait 'Yazımı Kışa Çevirdin'i 'Mercan Köşk' için seslendirdi.

#KUBİLAY AKA #HAFSANUR SANCAKTUTAN #ATV #MERCAN KÖŞK #TARSUS

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‘Mercan Köşk’ten Tarsus’ta görkemli gala!
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