Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün ana afişi yayınlandı. Çekimleri Tarsus'ta devam eden dizinin yayınlanan yeni afişi, başrol oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getirirken karakterler arasındaki güçlü bağları ve hikâyenin duygusal çatışmasını öne çıkaran görsel kurgusuyla dikkat çekiyor.

MÜZİKLER IŞIKLI'DAN

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk'te Kubilay Aka; Aras'a, Hafsanur Sancaktutan; Cemre'ye, Bertan Asllani ise Toprak'a hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor. Dizi; geçmişin gölgesinde şekillenen sırlar, iki düşman aile arasında filizlenen imkânsız bir aşk ve yıllar sonra yeniden açılan hesaplaşmaları merkezine alıyor.