‘Mercan Köşk’ün ilk afişi yayınlandı

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk afişi yayınlandı. Çekimleri Mersin Tarsus'ta yapılan dizi, yayınlanan ilk afişiyle Çukurova'nın bereketi içinde gizem, tutku ve sırlarla örülü dünyasına dair ilk güçlü ipuçlarını paylaştı.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu ise Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın Aras karakterine, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.

Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin portakallar içinde yer aldı- ğı afiş ise Çukurova'nın bereketini simgeliyor. Yayınlanan ilk afiş, karakterler arasındaki ilişkilere ve hikâyenin merkezindeki sırlarla örülü atmosfere dair merakı daha da artırıyor. İki düşman aile arasında geçmişin sırlarını, aşkın imkansızlıklarını, intikam hiyakesini ve aile bağlarını merkezine alan 'Mercan Köşk', sürükleyici hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle, eylül ayında atv'de izleyiciyle buluşacak!..