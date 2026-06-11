‘Mercan Köşk’ün ilk tanıtımı yayınlandı

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikayesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı. Dizide; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan,

Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Yapım, Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor.