‘Milyoner Aile’ çok yakında Atv’de!

ATV ekranlarında çok yakında yepyeni bir yarışma başlıyor: 'Milyoner Aile'. Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla ekrana gelecek olan yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmanız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video soruları ailece, en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Türkiye'nin her ilinden yarışmacının başvuruda bulunabileceği yarışmada her bölümde 4 aileden biri, 500 bin TL ödül kazanacak ve ödülleri katlanarak milyonlara ulaşacak. Hem de hiç kayıpsız... Kaybetmenin olmadığı 'Milyoner Aile'de sonuncu olup elenseniz bile kasanızdaki biriken ödülle yarıştan ayrılacaksınız. 'Milyoner Aile'de dört muhteşem aile 4'er kişilik ekipler halinde yarışacak. İstediğiniz akrabanızla katılacağınız takımınızla yarışabileceksiniz.Tüm soruları en hızlı ve doğru şekilde cevaplayan aile, 500 bin TL'yi kasasına koyarken, sonraki bölümde yarışmaya devam edecek. Gecenin en kötü performansını sergilemediği sürece parasına para katmaya devam edecek. Bölümün en düşük puanlı ailesi ise programa veda edecek ve yerini yeni bir aileye bırakacak. Bir aile milyonlar kazansa da, gün sonuncusu bile olsalar kazandıkları ödülleri kayıpsız olarak alıp evlerine dönecekler.