’Milyoner’ bugün Konya’da, pazar günü Kırşehir’de

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Ekibin bugün Konya'da, 26 Temmuz Pazar günü ise Kırşehir'de gerçekleştireceği ön mülakat adresleri belli oldu.

Bugün: Konya, Beyşehir

Yer: Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi

Saat: 12.00-19.00

26 Temmuz: KırşehirYer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Saat: 12.00-19.00 'Kim Milyoner Olmak İster?' ekibi 27 Temmuz'da Kayseri'de, 29 Temmuz'da Sivas'ta, 1 Ağustos'ta Trabzon'da, 2 Ağustos'ta Rize'de, 5 Ağustos'ta Erzurum'da, 7 Ağustos'ta Şanlıurfa'da, 9 Ağustos'ta ise Gaziantep'te olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör