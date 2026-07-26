Milyoner rotasını Kayseri ve Sivas’a çevirdi

Yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkan Kim Milyoner Olmak İster
? ekibi, yarın Kayseri
'de, 29 Temmuz'da ise Sivas
'ta adaylarla yüz yüze ön mülakat gerçekleştirecek. Bilgisine güvenen ve yarışmada yer almak isteyen adaylar, Kayseri'de Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi, Sivas'ta ise Şarkışla Âşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 12.00-19.00 saatleri arasında mülakata katılabilecek. Türkiye turu kapsamında farklı illerde de adaylarla buluşmayı sürdüren ekip, yeni sezonda yarışacak isimleri bu görüşmelerin ardından belirleyecek.