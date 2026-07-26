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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Milyoner rotasını Kayseri ve Sivas’a çevirdi

Milyoner rotasını Kayseri ve Sivas’a çevirdi
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Yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkan Kim Milyoner Olmak İster? ekibi, yarın Kayseri'de, 29 Temmuz'da ise Sivas'ta adaylarla yüz yüze ön mülakat gerçekleştirecek. Bilgisine güvenen ve yarışmada yer almak isteyen adaylar, Kayseri'de Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi, Sivas'ta ise Şarkışla Âşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 12.00-19.00 saatleri arasında mülakata katılabilecek. Türkiye turu kapsamında farklı illerde de adaylarla buluşmayı sürdüren ekip, yeni sezonda yarışacak isimleri bu görüşmelerin ardından belirleyecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Milyoner rotasını Kayseri ve Sivas’a çevirdi
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