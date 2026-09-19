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Giriş Tarihi: 19.09.2026

'Milyoner' sağ olsun

’Milyoner’ sağ olsun
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sohbetimiz sırasında ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yapımcılarına da selam gönderdi. Çorum'un ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin dev şehirlerini geride bırakarak 15. sıraya yerleştiğini söyleyen Başkan Aşgın, başarılarının duyurulmasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının büyük katkı sağladığını belirtti. Yarışmada 'TÜİK istatistiklerine göre bu illerin hangisinin toplam icracatı daha fazladır' diye bir soru çıktığını, bu soru sayesinde Çorum'un ülkemiz için öneminin vurgulanmış olduğunu söyledi. Bu arada Çorum altın, mücevher ve savunma sanayi sektörlerinde yaptığı üretimle 2025 rakamlarına göre yıllık 6.2 milyar doların üzerine ihracat yapmış.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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'Milyoner' sağ olsun
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