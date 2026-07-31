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Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:29 Son Güncelleme: 31.07.2026 11:12

Milyonluk hayalin sıradaki durağı Karadeniz! Mülakat tarihleri belli oldu

Türkiye'nin dört bir yanında yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için yolculuğunu sürdüren Kim Milyoner Olmak İster?, bu hafta rotasını Karadeniz'e çeviriyor.

Milyonluk hayalin sıradaki durağı Karadeniz! Mülakat tarihleri belli oldu
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Bilgisine güvenen ve milyonluk hayaline ilk adımı atmak isteyen adaylar, Trabzon ve Rize'de gerçekleştirilecek ön mülakatlarda yarışmaya katılma şansı yakalayacak.

Kim Milyoner Olmak İster? ekibi, 1 Ağustos Cumartesi Trabzon'da,

2 Ağustos Pazar ise Rize'de adaylarla yüz yüze mülakat gerçekleştirecek.

TRABZON

1 Ağustos Cumartesi

Yer: Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

RİZE

2 Ağustos Pazar

Yer: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rize Gençlik Merkezi

Saat: 12.00 – 19.00

Mülakat Takvimi

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, kendini ekran karşısında denemek isteyen ve unutulmaz bir deneyim yaşamayı hayal eden herkes seçmelere katılabilir.

Belki de bir sonraki Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı siz olacaksınız.

Başvuru ve detaylı bilgi:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#KİM MİLYONER OLMAK İSTER

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Milyonluk hayalin sıradaki durağı Karadeniz! Mülakat tarihleri belli oldu
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