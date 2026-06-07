Milyonluk ödülü kaçırdılar

'Var Mısın Yok Musun' Esra Erol
'un sunumuyla atv
'de izleyiciyle buluştu. Önceki akşam ekrana gelen bölümün yarışmacıları 24 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı oldu. Oyunculuk ve sosyal medya alanında kendilerine yatırım yapmak isteyen kardeşler, 12 numaralı kutuyla yarıştı. Son turlara kadar mücadeleyi sürdüren ikizler, gelen 420 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Sonrasında açılan kutularla birlikte büyük ödüle ulaşma şansını kaçırdıkları ortaya çıktı. Bölüm sonunda kendi kutularından 10 TL çıkarken, 1 milyon TL'nin başka bir kutuda olduğu görüldü.