Haberler Günaydın Haberleri Milyonluk ödülü kaçırdılar
Giriş Tarihi: 7.06.2026

Milyonluk ödülü kaçırdılar

Milyonluk ödülü kaçırdılar
  • ABONE OL
'Var Mısın Yok Musun' Esra Erol'un sunumuyla atv'de izleyiciyle buluştu. Önceki akşam ekrana gelen bölümün yarışmacıları 24 yaşındaki ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı oldu. Oyunculuk ve sosyal medya alanında kendilerine yatırım yapmak isteyen kardeşler, 12 numaralı kutuyla yarıştı. Son turlara kadar mücadeleyi sürdüren ikizler, gelen 420 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Sonrasında açılan kutularla birlikte büyük ödüle ulaşma şansını kaçırdıkları ortaya çıktı. Bölüm sonunda kendi kutularından 10 TL çıkarken, 1 milyon TL'nin başka bir kutuda olduğu görüldü. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ESRA EROL #ATV

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonluk ödülü kaçırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA