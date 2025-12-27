Mini dizi stratejisi tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini sinematik yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturuyor.

AKM'deki basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin küresel gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye'yi sosyal medya tanıtımı ile dünyaya tanıtıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en görünür ülkelerinden birisi haline getirdik. 11 milyar izlenme aldık. Öte yandan Türkiye, dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında. Dizilerimizin ülkemize ekonomik katkısı 1 milyar doların üzerinde."