Minik Talia’dan okulda Türk yemekleri dersi

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında işadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti. 2020 yılında kızını kucağına alan çift, mutluluklarını perçinledi. Kızları Talia ile evde sürekli Türkçe konuşan ve kızlarını geleneklerine bağlı büyütmeye özen gösteren çift, samimi açıklamalar yaptı.

DOLMA VAZGEÇİLMEZİ

Ceyda Ateş, "Evde İstanbul'a gitmeyi konuşuyoruz. Talia hemen "Nenem bana dolma yapacak değil mi?" diye soruyor. Aklı fikri babası gibi yemekte. Dolmanın her türlüsünü seviyor ama özellikle yaprak sarmasını. Onun vazgeçilmezi. Amerika'da yaprak sarması yapan bir hanım var. Orlando'ya gidince ondan alıyoruz. Bitene kadar onu yiyor. Okula da götürüyor. Okulda yaptıkları bir alıştırmada çocuklar sevdikleri yemekleri, oyuncakları yazmışlar. Her şey İngilizce ama sayfada bir tek dolma Türkçe... Öğretmenlerine Türkçe dolma yazdırmış. Herkese öğretiyor."