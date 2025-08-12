MinikaÇOCUK’un çizgi dizisi ilk kez sahnede

MinikaÇOCUK'un sevilen yerli yapımı Bi' Adada Bi' Arada, 16-17 Ağustos'ta Downtown AVM'de izleyiciyle buluşuyor. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte, dizinin sevilen kostüm karakterleri; renkli gösteriler, şarkılar ve danslarla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.Renkli, sıcak ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken çizgi dizi, farklı kişiliklere sahip dostların birlikte yaşamayı öğrenirken başlarından geçen maceraları anlatıyor. Afili, Cesur, Turta, Timsat, Kapar ve Kapmaz, hayallerindeki tatile çıkarken kendilerini bir adada buluyor. Adanın yerlileri Nazik Hanım, Lemur ve Lafatan ise bu davetsiz misafirleri pek sıcak karşılamasa da zamanla dostluk bağları kuruluyor.