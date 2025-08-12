Haberler Günaydın Haberleri MinikaÇOCUK’un çizgi dizisi ilk kez sahnede
Giriş Tarihi: 13.8.2025

MinikaÇOCUK’un çizgi dizisi ilk kez sahnede

MinikaÇOCUK’un çizgi dizisi ilk kez sahnede
MinikaÇOCUK'un sevilen yerli yapımı Bi' Adada Bi' Arada, 16-17 Ağustos'ta Downtown AVM'de izleyiciyle buluşuyor. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte, dizinin sevilen kostüm karakterleri; renkli gösteriler, şarkılar ve danslarla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.
Renkli, sıcak ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken çizgi dizi, farklı kişiliklere sahip dostların birlikte yaşamayı öğrenirken başlarından geçen maceraları anlatıyor. Afili, Cesur, Turta, Timsat, Kapar ve Kapmaz, hayallerindeki tatile çıkarken kendilerini bir adada buluyor. Adanın yerlileri Nazik Hanım, Lemur ve Lafatan ise bu davetsiz misafirleri pek sıcak karşılamasa da zamanla dostluk bağları kuruluyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
MinikaÇOCUK’un çizgi dizisi ilk kez sahnede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz