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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Miras hakkımız engelleniyor holdinge kayyum atansın

Turizm sektörünün önemli ismi Murat Dedeman’dan kalan 600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi. Dedeman’ın son eşi Sevda Dedeman ve kızı Olga, mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla holdinge kayyum atanması ve şirketin tasfiye edilmesi için dava açtı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Miras hakkımız engelleniyor holdinge kayyum atansın
Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman, 2019 yılında kalp krizi geçirip vefat etti. Dedeman'dan geriye kalan 600 milyon liralık servet, mirasın varislerini karşı karşıya getirdi. Dedeman Holding'in başına ünlü işadamının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum işadamının son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.


Dedeman Holding'i artık merhum işadamının ilk evliliğinden olan çocukları Rıfat ve Banu Dedeman yönetiyor.

'ŞİRKETE GİREMİYORUZ'
Sevda Dedeman ve Sofia, Murat Dedeman tarafından kendilerine tahsis edilen araçların alınmak istendiğini, doğal gaz aboneliklerinin iptal edildiğini ve Dedeman Holding ile diğer şirketlere girişlerinin engellendiğini iddia etmişti. İkili, son olarak avukatları Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla Dedeman Holding'in tasfiyesini ve şirkete kayyum atanmasını talep etti. Şirketin feshi davası İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

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Miras hakkımız engelleniyor holdinge kayyum atansın
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