‘Mobil aşevlerimiz dayanışmanın en güzel örneği’

Yaptığı her yayınla adından söz ettiren Müge Anlı, çözdüğü cinayet dosyaları ve bulduğu kayıpların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Anlı, dünkü canlı yayında hem izleyicileri hem de stüdyodakileri heyecanlandırıp, duygusal anlar yaşatan bir sürpriz vardı. Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı.Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisinin gönderdiği 20 TL'lik SMS'lerle yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri kurulmaya başlandı ve aşevleri bugüne kadar 3 milyon kişiye ulaştı. Bugün ise bu aşevi sayısı 100 adede ulaşarak rekor kırdı.Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri araçları, dün Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak yemek dağıtmak amacıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nden yola çıktı. Müge Anlı'nın start vermesiyle konvoy şeklinde, kornalar eşliğinde hareket eden araçlar; Giresun, Iğdır, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Samsun'a gidecek. Geri kalanlar ise İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde ihtiyaç anında yola çıkmak üzere bekleyecek.GÜZEL haberi izleyicilerle canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Dr. İbrahim Altan ile birlikte paylaşan Anlı şunları söyledi: "Bunlar siz izleyicilerimin eseri. Ben sadece aracıyım, bu alkışlar hayırseverlere ve yerine ulaştıran Kızılay çalışan ve gönüllülerine. Yeni araçlarımızın performansı çok daha yüksek; güneş enerjisiyle çalışıyorlar, çevreyle dostlar... Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri bu mobil aşevlerimiz. Daha önce doğal afetlerle sarsılan birçok bölgemizde binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Pandemide Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına yemek götürmüştü. Bizim hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında 100 aşeviydi. Sizin ve dostlarımızın desteğiyle 100 tane aşevimiz oldu. Dayanışma ve umut vadediyoruz. Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz."