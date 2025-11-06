Muazzez Abacı yoğun bakımda

Usta sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçirmişti. Hemen hastaneye kaldırılan Abacı, anjiyo olmuş ve stent takılmıştı. Ancak ünlü sanatçı, dün yoğun bakıma alındı. Abacı'nın menajeri sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

CİĞERLERİ SU TOPLADI

"YAPILAN kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıktı. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su topladı. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktı. Tedaviye yoğun bakımda devam edilecek."