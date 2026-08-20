Mücadeleyi bırakmadı ödülü kazandı

Esra Erol'un sunumuyla atv'de ekranlara gelen "Var Mısın Yok Musun"un yarışmasının 31. bölümü yayınlandı. Programın yarışmacısı ise İzmir Karşıyakalı Tuğberk Yılmaz oldu. Tuğberk, kazanacağı parayla Türkiye'de kendine yeni bir hayat kurmayı hedeflediğini söyledi. 19 numaralı kutuyla yarışan Tuğberk, 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü peş peşe kaybedince zor anlar yaşadı. 4. turda 2 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları da açtıran Tuğberk, büyük kayıplara rağmen oyundan kopmadı. Yarışmacı, gelen 470 bin TL'lik teklife 'yokum' diyerek şansını son ana taşıdı. Son turda ise bankanın 1 milyon 110 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmadan kazançla ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör