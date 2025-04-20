Mücevherler yarıştı

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından her yıl düzenlenen 'İhracatın Liderleri Ödül Töreni' ve '15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması Ödül Töreni' geçtiğimiz günlerdegerçekleşti. Bu yıl 'Efsaneler' temasıyla binlerce yıllık efsanelerden ilham alan tasarımların yer aldığı mücevher yarışmasına rekor sayıda başvuru yapıldı. 320 ulusal ve uluslararası tasarımcının eserleri jüri tarafından tek tek incelendi. Tören sonrası Mücevher Tasarım Yarışması'nda dereceye giren ilk 10 tasarım defilede sergilendi. Tasarımlar ilgi gördü.