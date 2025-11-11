Müge Anlı geleceğe nefes oldu! “Yeşil Vatan Seferberliği”ne destek verdi

Müge Anlı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan Yeşil Vatan Seferberliğine destek vererek, doğa ve çevre duyarlılığına dikkat çekti. Bu girişimle Türkiye genelinde, ülkemizin dört bir yanında fidan dikimi ve fidan sahiplenme kampanyaları düzenlendi.

Müge Anlı, televizyon ekranında sahip olduğu güçlü ses ve izleyici kitlesiyle bu kampanyanın yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Katılım çağrısı yaparak halkı, kurumları ve gönüllüleri "geleceğe nefes" olacak şekilde doğayla buluşmaya davet etti.

Ünlü sunucu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekibi Hüseyin Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile birlikte Turkuvaz Medya binasının önündeki alana ağaç dikti.

Böylece hem bireysel sorumluluğu vurguladı hem de daha yaşanabilir bir çevre için toplumun ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video

550 Milyon Fidan Toprakla Buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği, Türkiye genelinde bir yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasını hedefliyor. Kampanya, orman varlığını artırmayı, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.