"Müge Anlı ile Güven Bana"nın ilk bölümünün konukları Avukat Rahmi Özkan ile Prof. Dr. Şevki Sözen olmuştu. Heyecan dolu yarışmada kazanılan 1 milyon 500 bin TL'lik ödül, İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na Bilişim Sınıfı yapılması amacıyla bağışlanmıştı.

GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU'NDAKİ BİLİŞİM SINIFI TAMAMLANDI

Bağışla yapımı tamamlanan bilişim sınıfının dün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen katıldı. Okulda düzenlenen açılış töreninde Müge Anlı'yı karşılarında gören öğrencilerin coşkusu ve mutluluğu dikkat çekti. Törene ayrıca Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mustafa Topsakal da katıldı. Birlikte kurdeleyi keserek bilişim sınıfının açılışını yaptılar.

Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video

Açılışta konuşan usta gazeteci Müge Anlı, "Güven Bana" programında kazanılan bağışlarla birçok okulda daha benzer çalışmaların gerçekleştirildiğini ve bu projelerin açılışlarının da ilerleyen süreçte yapılacağını söyledi. Yapılan bağışların yalnızca bilişim sınıflarıyla sınırlı olmadığı, okulların spor tesisleri ve acil ihtiyaçları için de destek sağlandığını belirti.

VELİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENDİĞİ SINIFI ZİYARET ETTİ

Öte yandan okulda sınıfları gezen Müge Anlı, "Benim için çok özel, gurur kaynağı" dediği bir sınıfı da ziyaret etti. Müge Anlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle Okuma Yazma Seferberliği başlatmıştı. Seferberlik kapsamında bugüne kadar çok sayıda yetişkin okuma yazma öğrenmişti.

Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda da ilçede yaşayan ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için açılan bir sınıfın bulunması memnuniyetle karşılandı. Müge Anlı, ziyaret sırasında sınıfa girdiğinde okuma yazmayı yeni öğrenen kadın kursiyerlere matematik dersi verildiği anlara şahit oldu.