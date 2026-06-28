‘Müge Anlı ile Güven Bana’da kazanan çocuklar oldu

Müge Anlı ile Güven Bana'da ünlü isimler ihtiyaç sahibi okullar için yarıştı. Geçtiğimiz sezon ekrana gelen programda kazanılan ödüller sayesinde 10 okula toplam 9 milyon 22 bin liralık bağış yapıldı. Acun Ilıcalı, Eser Yenenler, Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Şafak Sezer, Suzan Kardeş, Berkay Şahin, Bülent Serttaş, Cem Öğretir, Gürgen Öz, Rahmi Özkan, Mehmet Şevki Sözen, Yılmaz Vural, Ceyhun Fersoy, Asuman Krause ve Alper Ateş'in de aralarında bulunduğu isimler, ihtiyaç sahibi okullar için yarıştı.

Yarışmada elde edilen bağışlarla okullara bilişim teknolojileri sınıfları ve spor tesisleri kazandırıldı. Bazı okulların öğretmenler odaları yenilenirken, Diyarbakır Ayten Elyasa Erdoğan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu da baştan sona yenilenerek öğrenciler için daha modern bir eğitim ortamı oluşturuldu. Toplam 9 milyon 22 bin liralık bağışın ulaştırıldığı projede kazanan yine çocuklar oldu. Yarışma, eğitime sağladığı katkıyla sosyal sorumluluk örneği olarak dikkat çekti.