Muhtardan Seren Serengil hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa'da bir süre önce muhtarlık ofisi basılarak kapısına 'Katil' yazılan Batıkent Mahalle Muhtar Halil Kaya, ölüm tehdidi aldığını belirterek ünlü şarkıcı Seren Serengil'in de aralarında olduğu 33 kişi hakkında şikâyetçi oldu.Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerin kuduz olduğu tespit edilmiş ve mahallede karantina başlatılmıştı. Belediye ve tarım il müdürlüklerinde görevli ekipler, mahallede küpesiz ve hastalıklı köpeklerin toplatılarak barınaklara götürülmesi için harekete geçti.Köpeklerin barınaklara götürülmesinden rahatsız olan Batıkent Mahallesi'nden 3-4 kişi önce tepki gösterdi. Ardından Ankara'dan 25-30 kişilik kadın grup, Türkiye'nin farklı illerinden Şanlıurfa'ya giderek muhtarın bürosuna 'Katil' yazdı. Köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin ardından muhtar Halil Kaya'ya, tehdit dolu mesajlar gelmeye başladı.Muhtar Halil Kaya, "Seren Serengil sosyal medyada etiket açarak 'adliyede bekliyoruz muhtardan şikayetçi olun' diye mesaj yazmış. İlk şikâyetimi Serengil'e yaptım. Bunlar, Şanlıurfa'da bir muhtarlığı basacak, hakaret edecek cesareti kimden alıyorlar? Şimdiye kadar 33 kişiden şikâyetçi oldum" dedi.