Murat Kekilli’den yeni nesle Gençlik Marşı ile mesaj

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Murat Kekilli, yeni projesi 'Gençlik Marşı' ile dinleyiciyle buluştu. Milli duyguları modern rock altyapısıyla buluşturan eser, dijital platformlarda yerini aldı.

Yıllardır Anadolu'nun ruhunu, toplumun ortak hafızasını ve güçlü duygularını şarkılarına taşıyan Kekilli'nin yeni çalışması yalnızca bir müzik projesi değil; birlik, umut, mücadele ve geleceğe inanan gençliğe ithaf edilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Şarkının söz ve bestesi Murat Kekilli'ye ait olurken, aranjesinde başarılı müzisyen Yasin Korkmaz'ın imzası bulunuyor. Sanatçının, "Gençlik umudunu kaybederse toplum da gücünü kaybeder." düşüncesiyle bu projeyi şekillendirdiği ifade ediliyor.