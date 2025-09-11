Mustafa Sandal’dan sahnede tepki çeken hareket! Hakaret etmekten çekinmedi: Sosyal medyada olay oldu

Işık krizinin ardından sahneye devam eden Sandal, şarkılarını seslendirmeye devam etti. Ancak sosyal medyada olayın yankıları uzun süre sürmeye devam etti.

İŞTE O ANLAR...

Mustafa Sandal'dan konserdeki çalışana hadsiz sözler! "Gerizekalı mısın oğlum sen?" | Video

Bu gelişme, hem hayranlar hem de sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazıları durumu sahne stresi ile açıklamaya çalışırken, bazıları ünlü isimlerin sahne disiplinine dikkat etmesi gerektiğini savundu. Videonun binlerce kez izlenmesi, olayın sosyal medyada ne kadar geniş yer bulduğunu gösterdi.