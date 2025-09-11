Mustafa Sandal’dan sahnede tepki çeken hareket! Hakaret etmekten çekinmedi: Sosyal medyada olay oldu

Görgü tanıklarının aktardığına göre, sahnede ışık sisteminde bir aksaklık meydana geldi. Bu sırada Sandal, ışıktan sorumlu çalışanla kısa bir tartışma yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan videoda sanatçının, çalışana dönerek "Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin." sözlerini kullandığı görülüyor.
O anların görüntüleri TikTok ve Twitter gibi platformlarda hızla yayıldı. Kullanıcılar, yaşanan duruma farklı tepkiler verdi. Bazıları videoyu espri malzemesi haline getirerek mizahi paylaşımlar yaparken, bazıları Sandal'ın üslubunu eleştirerek olayı sert bir dille değerlendirdi.
Sosyal medyada kısa sürede başlayan tartışmalar, gün boyu gündemde kaldı. Konser alanında bulunan izleyiciler ise performansın devamına odaklansa da kendi aralarında bu tavrı garipsediklerine dair sosyal medyada geribildirimde bulundu.
Işık krizinin ardından sahneye devam eden Sandal, şarkılarını seslendirmeye devam etti. Ancak sosyal medyada olayın yankıları uzun süre sürmeye devam etti.
Bu gelişme, hem hayranlar hem de sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazıları durumu sahne stresi ile açıklamaya çalışırken, bazıları ünlü isimlerin sahne disiplinine dikkat etmesi gerektiğini savundu. Videonun binlerce kez izlenmesi, olayın sosyal medyada ne kadar geniş yer bulduğunu gösterdi.