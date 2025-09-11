Video Magazin Mustafa Sandal'dan konserdeki çalışana hadsiz sözler! "Gerizekalı mısın oğlum sen?" | Video
11.09.2025 | 15:40

Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde İzmir Fuar alanında sahne aldı. Konser sırasında yaşanan beklenmedik bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sahnedeki takip ışığını kullanan teknik elemana konser sırasında binlerce insanın önünde "Gerizekalı mışın oğlum sen" diye bağırması sektörde büyük tepkilere neden oldu.

