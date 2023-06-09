Mutfak Bahane’de kıyasıya rekabet!

Büyük finale adım adım yaklaşırken hafta finali ile ekranlara gelen Mutfak Bahane'de olaylar bitmiyor. Sezon şampiyonunu belirlemeden önce son bileziklerin sahibini bulduğu Cuma finalinde gelinler kıyasıya rekabet etti.

Fenomen gelin Zeynep'in dönüşü ile rekabet artarken kayınvalidelerin puanları daha da önem kazandı.

Kayınvalidelerin haksız puanlama yaptığını söyleyen ve günlerdir gözyaşlarını hakim olamayan fenomen gelin Fidan ise şok bir karar ile yarışmadan çekildiğini açıkladı. "Bütün kayınvalidelere puanım sıfır." diyerek stüdyoyu terk eden gelinin vedası herkesi duygulandırdı.

Her fırsatta torun istediğini söyleyen Türkan kayınvalide sözleriyle herkesi şok etti. Babaanne olmanın hakkı olduğunu söyleyen kayınvalide gelinlere ateş püskürdü.

Büyük sezon finali öncesi 10 bileziğin sahibi Zeynep ve Banu oldu.