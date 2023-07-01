Mutfak Bahane’de sezon finali!

Mutfak Bahane'de haftalardır yarışan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan fenomen gelin Gönül'ün finale üç gün kala yarışmadan diskalifiye olması bütün dengeleri değiştirmişti. Ancak gelinler arasında yaşanan kıyasıya mücadele son gün de dur durak bilmedi. Büyük sezon şampiyonu ve bileziklerin sahibi kim olacak sorusu gerginliği ve heyecanı son gün zirveye taşıdı.Bütün sezon yaşanan birbirinden çarpıcı anlara yer verilen finalde şampiyonlar için nefesler tutuldu. Büyük sezon finali şampiyonları Zeynep, Banu ve kayınvalideleri Türkan Hanım ile Tuğçe, Nuriye ve kayınvalideleri Gülhan Hanım oldular.Büyük rekabetin son gününde iki ekip aynı puanları alarak bileziklerin ortak kazananları oldu.