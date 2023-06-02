Mutfak Bahane’de yarı final şampiyonu belli oldu!

Finale adım adım giden Tuğçe ve Nuriye gelinlerin baklavalarının yanması fenomen gelinlere büyük şok yaşattı. Yanan tatlı krizi sonrası Nuriye gözyaşları içinde mutfağı terk etti.

Yarı final şampiyonundan şok eden açıklama!

Haftalar süren mücadeleyi birincilik ile göğüsleyen gelin Yağmur oldu. Fenomen gelin Yağmur, Mutfak Bahane ekibi ile konuşarak yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı.

20 bilezik kazanarak yarı final şampiyonu olan Yağnur'un çekilme kararı herkesi şaşırttı. Gözyaşları içinde yarışmaya veda eden gelininin yerine kimin geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.