Mutfakta gözyaşları

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Fenomen gelin Yeşim'in açıklamaları final gününe damga vurdu. Aldığı kararları kayınvalidesi ve annesine aynı anda açıklayan gelin gözyaşlarını tutamadı. Yabancı gelini Mehri ile birlikte yarışan Melek Hanım tüyo iddialarına son noktayı koydu. Gelinini denediğini asla tüyo almadığını itiraf eden kayınvalide herkesi şaşırttı. Haftanın büyük ödülünün sahibi Yeşim oldu.