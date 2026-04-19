‘Müziğin büyüsü duygusaldır eylemsel gücü yoktur’

Rap'çi Tolgan Can Serbes, sahne adıyla Motive geçtiğimiz akşam Cihangir'de sevgilisi ve arkadaşıyla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla yüzünü kapatan rapçi, ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bu hafta farklı illerde okullarda yaşanan olaylar ile rap müzik şarkılarının sözleri hakkında kurulan bağlantı hakkında "Bu müzik ve bu sözler sanatçılara ait. Müziğin büyüsü duygusaldır, eylemsel bir gücü yoktur. Tabii ki bizlerin de dikkatli olması gerekir. Çünkü genç kitlelere hitap ediyoruz" diye konuştu.