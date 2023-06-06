Müziğin en güçlüleri AKM’de ödüllendirildi

Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği Power Müzik Ödülleri, AKM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Cem Hakko ev sahipliğinde gerçekleşen gecede En Güçlü Kadın Şarkıcı seçilen İrem Derici'ye ödülünü Hande Subaşı&Mustafa Oğuz verdi. Can Bonomo; En Güçlü Erkek Şarkıcı ödülünü, Hasan Can Kaya'nın elinden aldı. En Güçlü İkili Köfn seçilirken,En Güçlü Şarkı ödülünü 'Antidepresan'la Mert Demir&Mabel Matiz aldı. Hadise&Murda; 'İmdat' şarkısıyla En Güçlü İş Birliği ödülüne layık görülürken, Tom Odell–Another Love ise En Güçlü Uluslararası Şarkı ödülünün sahibi oldu. Gecede sahne alan Hadise ve Murda'nın 'Sen Dönene Kadar' şarkısıyla yaptıkları performans büyük alkış aldı.