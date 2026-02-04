Müzik dünyasını sarsan ölüm! Amerikalı ünlü sanatçı uykusunda hayatını kaybetti!

Amerikan gospel müziğine güçlü sesiyle damga vuran ünlü sanatçıdan acı haber geldi. 81 yaşındaki Ron Kenoly'nin 3 Şubat 2026'da hayatını kaybettiği açıklandı.

81 yaşındaki sanatçının iş arkadaşı ve müzik direktörü Bruno Miranda ölüm haberini, "Bu sabah, 3 Şubat 2026'da, Dr. Ron Kenoly'ye veda ettik. 20 yılı aşkın bir süre boyunca, sadece müzik direktörü olarak değil, aynı zamanda bir oğul, bir öğrenci ve sadakatle dolu bir hayata tanıklık eden biri olarak, dünyanın dört bir yanındaki hizmet yolculuğunda onun yanında yürüme onuruna eriştim" sözleriyle duyurdu.

Uykusunda hayatını kaybeden ve ani kaybıyla ailesini yasa boğan Ron Kenoly'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.