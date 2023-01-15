Müzik listelerine girmeyi başardı

Son dönemlerin başarılı DJ Şevket Öndaş, Egemen Kızıltekin ile birlikte son çıkardıkları 'Escobar' adlı şarkısı ile internet müzik dinleme portallarına 5. sıradan girmeyi başardı. 'Escobar' yurt dışı listelerini de sallamaya devam ederken ABD'de 85, Hırvatistan'da 118, Belarus'ta 197'nci sırada yer aldı. Tunahan Turhan imzalı 'Anatolia' adlı parçası da Bulgaristan House müzikte 80. sıraya giren Şevket Öndaş'ın başarıları bunlarla da sınırlı kalmadı. Öndaş, 157 ülkede dinlenerek uluslararası listelerde boy gösterdi.