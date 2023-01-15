Haberler Günaydın Haberleri Müzik listelerine girmeyi başardı
Giriş Tarihi: 15.1.2023

Müzik listelerine girmeyi başardı

Müzik listelerine girmeyi başardı
Son dönemlerin başarılı DJ Şevket Öndaş, Egemen Kızıltekin ile birlikte son çıkardıkları 'Escobar' adlı şarkısı ile internet müzik dinleme portallarına 5. sıradan girmeyi başardı. 'Escobar' yurt dışı listelerini de sallamaya devam ederken ABD'de 85, Hırvatistan'da 118, Belarus'ta 197'nci sırada yer aldı. Tunahan Turhan imzalı 'Anatolia' adlı parçası da Bulgaristan House müzikte 80. sıraya giren Şevket Öndaş'ın başarıları bunlarla da sınırlı kalmadı. Öndaş, 157 ülkede dinlenerek uluslararası listelerde boy gösterdi.
Şarkıların Cumhuriyeti İle Zamanda Yolculuk
Şarkıların Cumhuriyeti İle Zamanda Yolculuk
ARKADAŞINA GÖNDER
Müzik listelerine girmeyi başardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA