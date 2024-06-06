'Gelin Takımı' adlı sinema filminin çekimleri için Bodrum'da olan Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve İpek Güven; Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Akın, buluşmadan kareleri "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" notuyla paylaştı. Paylaşıma kayıtsız kalmayan Şebnem Bozoklu, "Sizinle olmak bir rüya. Çok teşekkür ederiz canım Filiz Akın" yorumunu yaparken, Ecem Erkek de "Öyle bir rüya, öyle" ifadelerini kullandı.