Ne kutsalı? Sahnede şov yapıyoruz hepsi bu!

Teoman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sabah erken saatlerde bir AVM'yi gezen sanatçı, "Sabah 06.00'da kalkıyorum artık 22.00'de uyuyorum. 06.30'da spora gidiyorum. 1.5 saat kalıyorum. Ayrıca ağırlık çalışıyorum. Artık sporu çok seviyorum. Spor yaptığım günler kendimi iyi hissediyorum. Hem enerjik oluyorum hem de kendimle gurur duyuyorum. Spor sonrası Cihangir kafeleri rutinim başlıyor. 08.00 gibi kafelere gidiyorum. Gece hayatını artık pek sevmiyorum. Gidersem bir saatliğine gidiyorum. Gündüzü yaşamaya karar verince gece uykusu daha güzel oluyor. Gençler eğleniyor, ben kendimi gündüze verdim" dedi. Parmağındaki yüzükle ilgili ise Teoman, "Aksesuvar olarak taktım. Herkes yıllarca beni evlendirme derdindeydi. Evlilik bitti. Yaptım evlilik. Çocuk da yaptım. Bu görevimi saldım. Müzmin bekar olarak devam ediyorum" diye konuştu. Sanatçı, "Neden yeni bir ilişkiye sıcak bakmıyor musunuz?" sorusuna, "Yaşla ilgili. İlişkiye sıcak bakıyorum aslında" yanıtını verdi.

POP VE ROCK ÇEKİCİ DEĞİL

Sanatçı, "Oyuncuların kendi aralarındaki yaptığı kutsal polemiği var. Şarkıcılık kutsal m?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı verdi: "Altı üstü şarkıcıyız, bu işin neresi kutsal olacak? İnsanları eğlendiriyoruz. Bizi, sahnede iki saat boyunca insanları gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz sonuçta!" Sinema filminde arabesk müzikle ilgili bir ismi canlandıracağı haberlerine sanatçı, "Ön çalışmaya önem veriliyor, o yüzden uzayabilir. Rolümü değiştirdim. Bir arabesk şarkıcısını oynamak istediğimi söyledim. Artık pop ve rock söylemek çekici değil. Müslüm Baba ile güzel ilişkimiz vardı. Selami Şahin ile birbirimizi severiz. 'Arabesk söyleyeyim güzel deneyim olsun' dedim. Arabesk müziğini severim fena da söylemem. Arabeski profesyonel olmadan da severdim. Orhan Baba ile tanışıklığım var. Arabeske uzak bir isim değilim. Oyunculuğu sevmiyorum. İyi oyuncu değilim. 'Kötü oyuncu bile değilim' diyorum herkese. Bana çok teklif geliyor" açıklamasını yaptı. İki ay yoğun çalışmayacağını söyleyen Teoman, "Kendimi spora vermeyi düşünüyorum. Boş zamanı, boş boş durarak değerlendireceğim, çalışmayacağım" diye konuştu.