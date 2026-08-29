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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Nefesler tutuldu, tüm Türkiye atv izledi

Nefesler tutuldu, tüm Türkiye atv izledi
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atv ekranlarında futbolseverlerle buluşan Ferencvárosi-Trabzonspor karşılaşması, izleyiciden büyük ilgi gördü. 27 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen mücadele, 'İlk 100 Program' listesinde en çok izlenen oldu. Tüm Kişiler'de yüzde 3,69 izlenme oranı ve yüzde 14,89 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 4,22 izlenme oranı ve yüzde 17,90 izlenme payı +20 ABC1'de ise yüzde 4,35 izlenme oranına ve yüzde 17,18 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci sıraya adını yazdırdı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Nefesler tutuldu, tüm Türkiye atv izledi
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