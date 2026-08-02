Nevşehir’de kültür yolu heyecanı başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali
'nin 12. durağı olan Nevşehir
, dokuz gün boyunca müziğin, sanatın ve kültürün buluşma noktası olacak. Açılışta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri sanatseverlerle buluştu. 9 Ağustos'a kadar sürecek festivalde Hakan Altun, Buray, Sefo, Merve Özbey, Alişan, Oğuzhan Koç, Bengü gibi sanatçılar Göreme Festival Alanı'nda verecekleri ücretsiz konserlerle binlerce müzikseverle buluşacak. Kapadokya
'da düzenlenen festival kapsamında 12 farklı noktada 156 etkinlik gerçekleştirilecek.