Haberler Günaydın Haberleri Nevşehir’de unutulmaz iki gece
Giriş Tarihi: 4.08.2026

Nevşehir’de unutulmaz iki gece

Nevşehir’de unutulmaz iki gece
  • ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan Hakan Altun, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Festival alanını dolduran kalabalık, sanatçının unutulmaz eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Altun, 'Telefonum', 'İlletim' ve 'Sen De Ağla' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalin ikinci gününde ise Poizi sahneye çıktı. Göreme Festival Alanı'nı dolduran hayranlarına enerjisi yüksek bir konser akşamı yaşatan Poizi; 'Perde', 'Kimseler Duymasın', '5 Nisan' gibi şarkılarını söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#NEVŞEHİR #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de unutulmaz iki gece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA