Nevşehir’de unutulmaz iki gece

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Nevşehir
Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan Hakan Altun, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Festival alanını dolduran kalabalık, sanatçının unutulmaz eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Altun, 'Telefonum', 'İlletim' ve 'Sen De Ağla' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalin ikinci gününde ise Poizi sahneye çıktı. Göreme Festival Alanı'nı dolduran hayranlarına enerjisi yüksek bir konser akşamı yaşatan Poizi; 'Perde', 'Kimseler Duymasın', '5 Nisan' gibi şarkılarını söyledi.