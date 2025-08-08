Nevşehir’de unutulmaz rap gecesi

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne rap müziğin önemli ismi Sagopa Kajmer'in oldu. Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer, Göreme Festival Alanı'nda verdiği konserle on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü rapçi, 'Neyim Var ki', 'Merhametine Dön', 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz', 'Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım' gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Nevşehirlilerle gece boyunca tek bir ağızdan söyledi. Sahne enerjisiyle göz dolduran Sagopa Kajmer dinleyicilerine ithafen, "Bugün burada Kültür Yolu Festivali'nde sizinle olmak harika" dedi.