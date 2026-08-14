Nihal babaannesinin tedavisini buldu

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'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul
'un dramatik hikayesi sürerken, izleyiciyi güldüren sahneler de dikkat çekiyor. Sacide Taşaner'in canlandırdığı Pamuk babaanne ve Yüsra Geyik'in oynadığı Nihal karakteri arasında geçen sahneler, izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Evlerine giren hırsız ile karşılaşınca korkudan dili tutulan Pamuk Hanım, uzunca bir süre konuşamadı. Kendini ifade etmekte zorlanan Pamuk'un bu halleri izleyenleri güldürdü. "Ben onun ilacını biliyorum" diyen Nihal ise hemen bir plan yaparak eve altın bilezik dolu çantayla geldi. Sahte bilezikleri gerçek sanıp hepsini koluna takmaya çalışan Pamuk'un dili, bir anda çözüldü.