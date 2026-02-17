Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları başlıyor!

Nihat Hatipoğlu ile Sahur İlk Bölümü 18 Şubat / Saat: 03.45

Nihat Hatipoğlu ile İftar İlk Bölümü 19 Şubat / Saat: 18.30

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gönülleri titreten yorumlarıyla atv'de…

Nihat Hatipoğlu İftar ve Sahur programlarıyla 18 Şubat Perşembe gecesinden itibaren Ramazan ayı boyunca atv'de!