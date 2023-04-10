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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Nihat Hatipoğlu’ndan dövme nasihati

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Dövme hayatımdaki en büyük pişmanlık” diyen gence tavsiye verdi: “Sildirmeye çalış ama olmuyorsa o dövme senin hiçbir ibadetine engel değil. Yine namazını kıl, orucunu tut. Ama bundan sonra cildine zarar verecek şeyler yaptırmaktan kaçın”

Nihat Hatipoğlu’ndan dövme nasihati
SORUMLULUĞU NEDİR?
PROF. DR. Nihat Hatipoğlu'nun programına konuk olan isimlerden biri de 26 yaşındaki Hades'ti. İzmir'den gelen Hades, "Koluma büyük bir dövme yaptırdım. O zamanlar 16 yaşındaydım. O yaşta özenip çok da büyük bir dövme yaptırdım. Şu an çok pişmanım, sildirmek istiyorum ama olmuyor. Bundan sorumlu muyum? Günahı nedir?" diye sordu.




'GENÇLERİ İKAZ ET'
HATİPOĞLU şu yanıtı verdi: "Peygamberimiz bu tür kalıcı olan şeyleri hoş görmüyor. Ama olan olmuş, sildirebiliyorsan sildir ama olmuyorsa senin ibadetine engel değil. Yine namazını kıl, orucunu tut. Ayrıca bu pişmanlığı faydalı bir şeyde kullanıp, gençlere örnek olabilirsin. Yanlış yaptığını, onların da ileride pişman olabileceğini anlatabilirsin."
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Nihat Hatipoğlu’ndan dövme nasihati
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