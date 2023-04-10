Nihat Hatipoğlu’ndan dövme nasihati

PROF. DR. Nihat Hatipoğlu'nun programına konuk olan isimlerden biri de 26 yaşındaki Hades'ti. İzmir'den gelen Hades, "Koluma büyük bir dövme yaptırdım. O zamanlar 16 yaşındaydım. O yaşta özenip çok da büyük bir dövme yaptırdım. Şu an çok pişmanım, sildirmek istiyorum ama olmuyor. Bundan sorumlu muyum? Günahı nedir?" diye sordu.HATİPOĞLU şu yanıtı verdi: "Peygamberimiz bu tür kalıcı olan şeyleri hoş görmüyor. Ama olan olmuş, sildirebiliyorsan sildir ama olmuyorsa senin ibadetine engel değil. Yine namazını kıl, orucunu tut. Ayrıca bu pişmanlığı faydalı bir şeyde kullanıp, gençlere örnek olabilirsin. Yanlış yaptığını, onların da ileride pişman olabileceğini anlatabilirsin."