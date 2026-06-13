‘Norm Ender’den özür bekliyorum’

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Ferhat Göçer, Karaköy'de görüntülendi. Göçer'e Kanye West'in 118 bin kişilik rekorundan sonra Tan Taşçı ile Norm Ender'in arasındaki polemik soruldu. Taşçı, "Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var" deyince Norm Ender şöyle karşılık vermişti: "Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın." Göçer ise bu atışma hakkında şu yorumu yaptı: "Tan'ın yanındayım. Teoman, Tan, Şebnem Ferah, Semicenk, Lvbel C5 ve Sefo, binlerce insanı bilet alarak alana sürüklüyor. Ben çok üzüldüm. Norm Ender'in bir an önce özür dilemesini bekliyorum."