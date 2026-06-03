O taksici tutuklandı

Günaydın, bazı taksicilerin Kanye West ve Travis Scott'ın İstanbul konserlerinden çıkanlardan tüm yönler için 100 euro talep ettiğini manşete taşımıştı.

Scott konseri sonrası taksiye binen ABD'li yayıncı Auger'in kartından ücretin yaklaşık üç katı olan 136 dolar para çeken taksici ise kıskıvrak yakalanmıştı.

Taksi şoförüne 95 bin 500 TL ceza kesilirken, taksicilik kartı da süresiz iptal edildi. 43 yaşındaki H.A. gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. Taksici, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.