O zarf ortalığı karıştırdı

ATV dizisi A.B.İ.'nin son bölümünde heyecan yine doruktaydı! Doğan'a gelen gizemli zarf, yeni bir krizin fitilini ateşledi.Zarfın içerisinde Behram'la olan fotoğrafının ortaya çıkmasından endişe eden Çağla, büyük bir korku yaşadı.Dizinin üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 11,03 izlenme oranı, yüzde 27,81 izlenme payı, AB'de yüzde 7,43 izlenme oranı ve yüzde 21,08 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 10,64 izlenme oranı ve yüzde 26,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci oldu.