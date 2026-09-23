Ödüller sahiplerini buldu

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Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını 27'nci kez aynı sahnede buluşturan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, AKM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gecede sinema kategorisinde Caner Cindoruk ve Leyla Tanlar; Yılın En Başarılı Oyuncu ödüllerini aldı. Tiyatroda ise Yılın En Başarılı Oyuncuları Ayda Aksel ile Ali Haydar Çataltepe ödüle layık görüldü. Gecede Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Suna Keskin'e, Onur Ödülü ise Yıldız Kültür'e takdim edildi.