‘Oğlumuz neyi seviyorsa biz de onu seviyoruz’

Ünlü oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, oğulları Ali ile birlikte bir etkinliğe katıldı. Soral, yeni bir işe başlayacağını söyleyerek, "Yeni bir işe başlıyoruz yakın zamanda. Ağustos ortalarında yayına gireceğiz. Çok sevdiğimiz bir mahalle, bir semt işi. Seyircinin de özlediği işlerden birisi olacak. Bu sebepten bu yaz artık bize tatil olmaz daha" dedi. İsmail Demirci ise, "Oğlumuz ne seviyorsa biz de onu seviyoruz. Onunla birlikte vakit geçirirken biz de kendi çocukluğumuza dönüyoruz" dedi.

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