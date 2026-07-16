Haberler Günaydın Haberleri ‘Oğlumuz neyi seviyorsa biz de onu seviyoruz’
Giriş Tarihi: 16.07.2026

‘Oğlumuz neyi seviyorsa biz de onu seviyoruz’

‘Oğlumuz neyi seviyorsa biz de onu seviyoruz’
  • ABONE OL

Ünlü oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, oğulları Ali ile birlikte bir etkinliğe katıldı. Soral, yeni bir işe başlayacağını söyleyerek, "Yeni bir işe başlıyoruz yakın zamanda. Ağustos ortalarında yayına gireceğiz. Çok sevdiğimiz bir mahalle, bir semt işi. Seyircinin de özlediği işlerden birisi olacak. Bu sebepten bu yaz artık bize tatil olmaz daha" dedi. İsmail Demirci ise, "Oğlumuz ne seviyorsa biz de onu seviyoruz. Onunla birlikte vakit geçirirken biz de kendi çocukluğumuza dönüyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HANDE SORAL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Oğlumuz neyi seviyorsa biz de onu seviyoruz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA